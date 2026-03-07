Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 05.03.2026, 18:00 Uhr und Freitag, den 06.03.2026, 12:30 Uhr kam es in der Ludwigshafener Hauptstraße (Höhe Hausnummer 105) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug, einen blauen VW Scirocco, beschädigte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Haben Sie ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen oder haben Sie den Unfall beobachtet? Bei sachdienliche Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, per Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

