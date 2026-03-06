Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Köperverletzung - Senior angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 14:10 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann in der Straße "In der Mörschgewanne" Opfer eines tätlichen Angriffs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior von einem 21-jährigen Mann nach einem kurzen Streitgespräch von hinten angegriffen, getreten und geschlagen. Durch die Attacke stürzte der 87-Jährige zu Boden und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und ihn in Gewahrsam genommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

