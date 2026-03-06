PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Köperverletzung - Senior angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 14:10 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann in der Straße "In der Mörschgewanne" Opfer eines tätlichen Angriffs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior von einem 21-jährigen Mann nach einem kurzen Streitgespräch von hinten angegriffen, getreten und geschlagen. Durch die Attacke stürzte der 87-Jährige zu Boden und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und ihn in Gewahrsam genommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
A. Nuri
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 14:22

    POL-PPRP: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (5.3.2026, gegen 16 Uhr) stieß eine 36-jährige Autofahrerin mit einem 59-jährigen Fahrradfahrer in der Oppauer Straße/Ostringplatz zusammen. Der Radfahrer befuhr den Ostringplatz in Richtung Oppauer Straße (aus Ost-Nordost) als er beim Linksabbiegen in die Oppauer Straße am Hinterrad von der 36-jährigen Autofahrerin (aus West-Südwest kommend) angefahren wurde. Durch den ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:21

    POL-PPRP: Körperverletzung in Imbiss - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (5.3.2026) wurde ein Mitarbeiter eines Imbisses in der Heinigstraße, gegen 21:50 Uhr, mit der Faust geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Danziger Platz. Haben Sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:19

    POL-PPRP: Metalldieb ermittelt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (5.3.2026, 7 Uhr) beobachtete ein Zeuge einen 39-jährigen Mann, der auf einer Baustelle in der Brunckstraße Metallschrott entwendete und in sein Auto lud. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte war der Beschuldigte nicht mehr vor Ort, ließ den Metallschrott jedoch zurück. Dieser wurde an den Bauleiter zurückgegeben. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der 39-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Rückfragen ...

    mehr
