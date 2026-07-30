Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von E-Scooter

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 28.07.2026, 23:00 Uhr bis 29.07.2026, 04:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Zossenstraße in Wittlich abgestellten E-Scooter, welcher mittels eines Schlosses an einer Metallstange gesichert war.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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