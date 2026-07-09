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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Unfall mit Auto verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto, bei welchem die Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Eine 26-jährige Fahrradfahrerin fuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Vangerowstraße kommend auf dem Radweg an der Mannheimer Straße in Richtung Wieblingen. Auf Höhe der Haltestelle Bonhoefferstraße fuhr die 26-Jährige ohne auf die nachfolgenden Autos zu achten auf die Straße, um diese zu überqueren. Zeitgleich fuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin mit ihrem Auto auf der Mannheimer Straße und es kam zur Kollision. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß am Kopf verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Am Audi der 25-Jährigen entstand ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Sie konnte ihre Fahrt fortsetzen. Das Fahrrad der 26-Jährigen wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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