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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines Wahlplakats

Wittlich (ots)

Am 29.07.2026 gegen 22:16 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich befindlichen Wahlplakat und beschädigte dieses durch besprühen mittels Farbe.

Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung beobachtet.

Es handelte sich um einen männlichen Täter, welcher mit einem E-Scooter vor Ort war.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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