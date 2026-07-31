Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: etwaiges Lösen von Radmuttern

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 29.07.2026 zwischen 12:45 Uhr und 15:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter offenbar zu einem im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellten Fahrzeug und löste die Radmuttern an einem Rad.

Das Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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