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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: 32-Jährige wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Haft - achte Nachtragsmeldung zu tot aufgefundenem Säugling

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (26.06.2026) wurde die 32 Jahre alte Mutter des eine Woche zuvor in Renningen tot aufgefundenen Säuglings von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vorläufig festgenommen. Aufgrund neuer Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung besteht nunmehr der Verdacht, sie habe ihren drei Monate alten Sohn getötet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die Tatverdächtige noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die 32-jährige Deutsche, setzte ihn in Vollzug und wies die Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Wagen" dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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