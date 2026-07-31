Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Klausen (ots)

Am 30.07.2026 gegen 09:24 Uhr wurde eine illegale Abfallentsorgung im Bereich eines Wirtschaftsweges von Klausen in Richtung Minheim festgestellt.

Hier wurden Altkleider in einem angrenzenden Waldgebiet entsorgt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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