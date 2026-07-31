Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Klausen (ots)

Am 30.07.2026 gegen 11:55 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus der VG Bernkastel-Kues die L50 Von Klausen in Richtung Piesport.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich leicht.

Am Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell