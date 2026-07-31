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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Klausen (ots)

Am 30.07.2026 gegen 11:55 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus der VG Bernkastel-Kues die L50 Von Klausen in Richtung Piesport.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich leicht.

Am Motorrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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