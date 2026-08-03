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POL-PDWIL: Waldbrand in Schwirzheim - Zeugen gesucht

POL-PDWIL: Waldbrand in Schwirzheim - Zeugen gesucht
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Schwirzheim (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es im Wald von Schwirzheim zu einem Flächenbrand. Dabei ist es zu einem Brandschaden von ca. 500qm gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Schwirzheim, Weinsheim, Schönecken, Rommersheim und Prüm zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Prüm entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
PK'in Schichtel
Telefon: 06551 942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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