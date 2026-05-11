Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: 70 Jahre Feuerwehrhotel Sank Florian am Titisee Ein Ort der Erholung für Feuerwehrleute und ihre Familien

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Hinterzarten (ots)

Seit 70 Jahren ist das Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee ein besonderer Ort für Feuerwehrangehörige und ihre Familien. Was am 10. Mai 1956 als "Freizeit- und Erholungsheim Sankt Florian" begann, hat sich in sieben Jahrzehnten zu einem modernen und beliebten Haus im Hochschwarzwald entwickelt. Das Haus wurde gegründet, um Feuerwehrangehörigen einen Ort der Ruhe, Erholung und Begegnung zu bieten - und ihnen die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie für ihr - fast ausschließlich ehrenamtlich erbrachtes -Engagement verdienen.

"Das Feuerwehrhotel Sankt Florian ist ein wahres Schmuckstück", sagt Michael Wegel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes und Vorsitzender des Vereins Baden-Württembergisches Feuerwehrheim, dem Träger des Feuerwehrhotels Sankt Florian. Dass das Konzept auch heute erfolgreich ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Im Jahr 2025 konnten 35.889 Gästeübernachtungen verzeichnet werden. Die Auslastung beträgt rund 90 Prozent.

"Es ist ein schönes Haus an einem der schönsten Orte Baden-Württembergs. Es ist vor allem für Familien sehr attraktiv, eignet sich durch die vorhandenen Räume und das flächendeckende W-Lan aber auch sehr gut für Tagungen. Dazu kommt das Personal, das oftmals schon viele Jahre im Hotel arbeitet und den Gästen alle Wünsche erfüllt. Kurzum: man fühlt sich dort einfach pudelwohl", resümiert Wegel.

Besonderes Betriebskonzept

Eine Besonderheit ist das Betriebskonzept des Feuerwehrhotels Sankt Florian: Ein Aufenthalt ist nämlich den baden-württembergischen Feuerwehrangehörigen vorbehalten. Es wird vom eigens dafür gegründeten Verein Baden-Württembergisches Feuerwehrheim getragen und ohne Gewinnabzielungsabsicht geführt. Feuerwehrangehörigen und ihren Familien wird eine attraktive Alternative für einen kostengünstigen Urlaub geboten. Früh wird von einem "beispiellosen" Sozialwerk gesprochen - und an diesem Grundgedanken wird nach wie vor festgehalten.

Feuerwehr ist eine Berufung für das ganze Leben - und genau dieses große Altersspektrum trifft man auch im Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee. In das Feuerwehrhotel kommen Tagungsgäste aus den einzelnen Feuerwehren und Verbänden ebenso wie verdiente und lang gediente Feuerwehrleute mit ihren Partner/-innen. Speziell in den Ferien kommen auch viele Familien mit Kindern in das Feuerwehrhotel Sankt Florian.

1952: Der Startschuss zu einem Feuerwehrerholungsheim im Südwesten

Die Idee zur Gründung eines Feuerwehr-Erholungsheims im Südwesten Deutschlands fiel im Frühjahr 1952 und somit unmittelbar nach Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg. Maßgeblich vorangetrieben wurde das ehrgeizige Projekt im Besonderen von zwei Pionieren: Albert Bürger und Ludwig Hehn. Die beiden standen nicht nur an der Spitze des württembergisch-hohenzollerischen und des badischen Landesverbandes, sondern waren beruflich auch vom Fach. Architekt der eine, Hotelbesitzer der andere. Sie trieben die Planungen für das Feuerwehrheim vor an, sammelten Gelder und erwarben das Gelände auf der Gemarkung Bruderhalde in Hinterzarten.

Da nach dem Kauf des Grundstücks das Geld zum Bauen fehlte, wurde eine Lotterie veranstaltet und bei den Feuerwehren eine Spendenaktion gestartet. Im Frühjahr 1954 konnte der Bau beginnen, am 7. August desselben Jahres fand die Grundsteinlegung statt. Nach drei Jahren konnte das Feuerwehrheim Sankt Florian am 10. Mai 1956 eingeweiht werden.

Das Feuerwehrhotel Sankt Florian im Wandel

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Haus immer wieder erweitert, modernisiert und an die Bedürfnisse der Gäste angepasst. Meilensteine waren unter anderem die Erweiterung Anfang der 1990er-Jahre sowie der umfassende Um- und Neubau zwischen 2006 und 2009. Seitdem trägt das Haus den Namen "Feuerwehrhotel Sankt Florian".

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Hauses schreiben die Angehörigen der Altersabteilungen. Mit großem Engagement übernehmen sie regelmäßig Arbeitseinsätze im und am Hotel. Sie streichen Zimmer und Balkone, führen Reparaturen aus, tauschen technische Bauteile und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum gepflegten Erscheinungsbild des Hauses. Ihr Einsatz erfolgt ehrenamtlich.

"Die Kameraden und ihre Arbeit sind Gold wert. Es gibt vermutlich wenig andere Arbeitsgruppen, die breiter aufgestellt sind, was Wissen und Können anbelangt", betont der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. "Ohne diesen außergewöhnlichen Einsatz wäre vieles in dieser Form nicht möglich. Dafür gebührt allen Beteiligten großer Dank und höchste Anerkennung."

Mit Zuversicht in die Zukunft

Was sind die Pläne für die nächsten Jahre? "Wir werden alles dafür tun, um das Feuerwehrhotel Sankt Florian attraktiv zu halten für die 200.000 Feuerwehrangehörigen in Baden-Württemberg", sagt Wegel. "Sie alle und auch die kommenden Generationen sollen genießen können, was nach dem zweiten Weltkrieg am Titisee geschaffen wurde: Ein Erholungsort für Feuerwehrleute und deren Familien."

Informationen zum Feuerwehrhotel Sankt Florian

Das Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee bietet mit 126 Gästebetten Raum für Urlaub und Erholung im Hochschwarzwald. Neben modernen Nichtraucherzimmern mit TV, Dusche, WC und Balkon stehen den Gästen ein Restaurant, ein Café und eine Bar zur Verfügung. Kegelbahn, Fitnessraum und Sporthalle ergänzen das sportliche Angebot. Für Kinder gibt es ein Spielzimmer und einen Spielplatz. Ein Kaminzimmer, ein Museum, eine Bibliothek sowie die Saunalandschaft bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Entspannung.

Weitere Informationen:

https://sankt-florian-titisee.de/

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