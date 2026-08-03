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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Challenge Accepted? Stell dich dem Sporttest bei der Polizeiinspektion Prüm

Prüm (ots)

Am Mittwoch, den 12.08.2026 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr kannst du testen, ob du die sportlichen Hürden des Auswahlverfahrens für die Polizei Rheinland-Pfalz meistern kannst. Gemeinsam mit echten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten absolvierst du den Sporttest und erhältst so einen realistischen Eindruck der Anforderungen. Zusätzlich erwartet dich ein abwechslungsreiches Bodyweight-Workout aus dem Trainingsalltag der Polizei. Natürlich werden dir auch alle Fragen rund um den Polizeiberuf und die Einstiegsmöglichkeiten beantwortet.

Du willst dich beweisen? Dann melde dich an unter pipruem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551/9420. Weitere Infos findest du auch auf www.polizei.rlp.de/karriere/veranstaltungen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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