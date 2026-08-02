Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heckenbrand

Wittlich (ots)

Am 01.08.2026 gegen 14:10 Uhr kam es im Bereich der Berlinger Straße in Wittlich zu einem Heckenbrand.

Der Brand griff auch auf die Hecke eines Nachbargrundstücks über.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Nach ersten Ermittlungen dürfte eine vorsätzlich herbeigeführte Brandursache auszuschließen sein.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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