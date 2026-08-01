Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Diebstahl aus Kapelle

Dreis (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun mitgeteilt wurde, kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bargelddiebstählen aus der Spendenbox in der Feldkapelle in Dreis.

Die bisher unbekannten Täter brachen hierzu das Spendenboxkästchen in der Kapelle auf und entwendeten die sich darin befindlichen Bargeldbeträge.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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