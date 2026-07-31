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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Niederprüm - Zeugen gesucht

Niederprüm (ots)

Am heutigen 31.07.2026 kam es gegen 20:20 Uhr in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Oldtimer die Ortslage Niederprüm in Fahrtrichtung Prüm, als ihm in einer Kurve ein Lastkraftwagen entgegenkam. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw zu vermeiden, musste der Fahrer des Oldtimers ausweichen und kollidierte hierbei mit der Bordsteinkante. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Watzerath fort und konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um ein Fahrzeug mit weißem Führerhaus sowie einem weißen Auflieger mit roter Aufschrift gehandelt haben. Weitere Angaben, insbesondere zum Kennzeichen oder zum Fahrzeugführer, liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Lastkraftwagen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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