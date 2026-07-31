Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Straßenlaterne in Esch (Vulkaneifel) - Zeugen gesucht

Esch (ots)

Unbekannte haben in der Kapellenstraße in Esch eine Straßenlaterne beschädigt. Der genaue Unfall- bzw. Schadenszeitpunkt ist derzeit nicht bekannt. Die Beschädigung wurde am 16.07.2026 festgestellt.

Wer Hinweise zum Verursacher oder Schadensereignis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

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