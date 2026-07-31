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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Straßenlaterne in Esch (Vulkaneifel) - Zeugen gesucht

Esch (ots)

Unbekannte haben in der Kapellenstraße in Esch eine Straßenlaterne beschädigt. Der genaue Unfall- bzw. Schadenszeitpunkt ist derzeit nicht bekannt. Die Beschädigung wurde am 16.07.2026 festgestellt.

Wer Hinweise zum Verursacher oder Schadensereignis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstr. 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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