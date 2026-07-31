POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Straßenlaterne in Esch (Vulkaneifel) - Zeugen gesucht
Esch (ots)
Unbekannte haben in der Kapellenstraße in Esch eine Straßenlaterne beschädigt. Der genaue Unfall- bzw. Schadenszeitpunkt ist derzeit nicht bekannt. Die Beschädigung wurde am 16.07.2026 festgestellt.
Wer Hinweise zum Verursacher oder Schadensereignis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
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54595 Prüm
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