Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, kam es am 15.07.2026 zu einem Diebstahl aus Fahrzeug im Bereich der Klosterstraße in Wittlich.

Ein bisher unbekannter Täter brach in einen Personenkraftwagen ein und entwendete das aufgefundene Portemonnaie.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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