Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Messerkontrollen im ÖPNV

Aalen (ots)

Crailsheim: Messerkontrollen im ÖPNV

Das Polizeirevier Crailsheim führte am Samstag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr gemeinsam mit der Bundespolizei Kontrollen im Hinblick auf das Mitführverbot von Messern und Waffen im öffentlichen Personennahverkehr durch. Die Kontrollen fanden am ZOB und am Bahnhof in Crailsheim, sowie an den Haltenstellen der Crailsheimer Innenstadt statt. Hierbei wurden 64 Personen durch die 7 Einsatzkräfte kontrolliert. Im Zuge der Kontrollen wurde ein Cuttermesser aufgefunden und beschlagnahmt, zudem wurden zwei Personen festgestellt, welche unerlaubt die Gleise auf Höhe des Bahnhofs Crailsheim überquerten. Gegen diese wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht.

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