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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verputzmaschine gestohlen - Unfallflucht - Solarmodule gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Verputzmaschine gestohlen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde von einer Baustelle in der Beinsteiner Straße eine Verputzmaschine im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Eine bisher unbekannte Fahrerin eines weißen Pkw befuhr am Donnerstagabend gegen 19 Uhr den Holzbergweg und beschädigte dabei einen geparkten VW Polo. Anschließend fuhr die Autofahrerin unerlaubt weiter. Hinweise zur geflüchteten Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Solarmodule gestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Firmengelände in der Ohmstraße. Dort öffneten sie die Plane eines dort abgestellten Anhängers und entwendeten aus diesem zehn Solarmodule und zugehörige Verlegungskabel im Wert von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711-57720 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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