PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdächtiger Vorfall auf Wirtschaftsweg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29 Juli 2026, 00:32 Uhr, meldete ein Autofahrer eine verdächtige Begegnung mit drei E-Scooter-Fahrern im Gewerbegebiet auf Merlick.

Der Autofahrer befuhr einen Wirtschaftsweg von der Daimlerstraße in Richtung Masholder und traf dort auf drei dunkel gekleidete und angeblich teilweise maskierte Personen, die jeweils mit einem E-Scooter unterwegs waren und Rucksäcke trugen. Als sich der Autofahrer ihnen näherte, fuhren zwei der drei Personen in verschiedene Richtungen davon, während der dritte zunächst auf dem Weg stehenblieb, so dass auch der Autofahrer anhielt. Dann trat die Person an die Fahrertür des Fahrzeugs und versuchte diese zu öffnen. Daraufhin setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Intension des E-Scooter-Fahrers ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich unter 06561/96850 zu melden.

Die Polizei geht entgegen entsprechender Meldungen in sozialen Netzwerken derzeit jedoch nicht von einem versuchten Raubdelikt aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651-983 40021

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 09:01

    POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

    Wittlich (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, kam es am 15.07.2026 zu einem Diebstahl aus Fahrzeug im Bereich der Klosterstraße in Wittlich. Ein bisher unbekannter Täter brach in einen Personenkraftwagen ein und entwendete das aufgefundene Portemonnaie. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:01

    POL-PDWIL: Unterschlagung

    Wittlich (ots) - Am 30.07.2026 zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr vergaß die Geschädigte ihre Handtasche im Bereich des "Platz an der Lieser" in Wittlich. Ein bisher unbekannter Täter fand diese und entwendete darin befindliches Bargeld. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:00

    POL-PDWIL: Flächenbrand

    Bettenfeld (ots) - Am 30.07.2026 gegen 12:38 Uhr kam es im Bereich von Bettenfeld zu einem kleinen Flächenbrand eines Feldes. Es ergaben sich vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf strafbares Verhalten. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon 06571/9260 Telefax 06571/926150 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren