Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Hetzerath (ots)

Am 29.07.2026 zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter auf noch unklare Art und Weise die Heckscheibe eines weißen Transporters in der Hauptstraße in Hetzerath.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell