Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: ...nächste Geldstrafe bezahlt

Pomellen (ots)

Ein 45- jähriger Pole wurde heute, gegen 05:50 Uhr, in Pomellen angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim suchte ihn mit Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 100,00EUR sowie 35,50EUR Verfahrenskosten wurden bezahlt und damit 4 Tage Ersatzhaft abgewendet. Die Person wurde nach Zahlung der Gesamtgeldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt.

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