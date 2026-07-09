Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Für 329 Tage in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz
Pasewalk / Pomellen (ots)
Gestern gegen 13:00 Uhr wurde im Rahmen der Einreisekontrolle auf der BAB 11 am Grenzübergang Pomellen ein 40jähriger Pole als Beifahrer eines im polnischen Zulassungsverfahren stehenden KFZ aus Polen kommend kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Kassel aus dem Jahr 2022 zum Vollzug eines bestehenden Haftbefehles. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn aufgrund schweren Bandendiebstahls in 6 Fällen. Demnach hat der Pole eine Restfreiheitsstrafe von 329 Tagen zu verbüßen. Er wurde gegen 17:00 Uhr der JVA Neustrelitz zugeführt.
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