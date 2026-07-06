Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 50- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Samstagabend als Mitfahrer in einem Pkw mit polnischer Zulassung im Rahmen der Einreisekontrolle auf der Bundesautobahn 11 am Grenzübergang Pomellen festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 200,00 Euro und 44,30 Euro Verfahrenskosten und konnte damit eine 5- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Am Sonntagabend wurde in Pomellen ein 52- jähriger Deutscher angehalten und kontrolliert. Er war Mitreisender in einem FLiXBUS. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hier war noch eine Restfreiheitsstrafe von 184 Tagen offen. Des Weiteren besteht noch Ausschreibung durch das Amtsgericht Greifswald zur Aufenthaltsermittlung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann wurde am späten Abend in die Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin eingeliefert.

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