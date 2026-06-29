Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Strafanzeigen nach Drogen- und Waffenfund gegen 44jährigen Polen

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am 27.06.2026 gegen 10:30 Uhr wurde ein 44jähriger polnischer Staatsangehöriger bei einer Kontrolle am ehemaligen GÜG Pomellen aus Polen kommend als Fahrer eines in Polen zugelassenen PKW aufgrund Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW und der Durchsuchung der Person wurde 1,15g Ectasy und 2,13g Kokain aufgefunden. Weiterhin wurde in einem Rucksack ein Springmesser festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Pole seine Reise ohne die Drogen, diese wurden dem Zoll übergeben und dem Springmesser - allerdings mit Strafanzeigen im Gepäck - fortsetzen.

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