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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Kollision ohne Personenschäden zwischen der Usedomer Bäderbahn und einem PKW am beschrankten Bahnübergang in Bansin.

Bansin / Insel Usedom (ots)

Gestern Abend gegen 23:25 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen der Usedomer Bäderbahn und einem PKW am beschrankten Bahnübergang in Bansin. Hierbei hat das Triebfahrzeug der UBB, aus dem Bahnhof Bansin kommend den Pkw seitlich touchiert.

Ein 59jähriger deutscher Staatsangehörige übersah nach eigenen Angaben als Fahrer eines PKW-Cabrio das rote Signallicht der Schrankenanlage. Bei Bemerken des Signallichtes senkte sich bereits die Schranke und schloss zwischen Frontscheibe und Fahrersitz, so dass kein Zurücksetzen des PKWs mehr möglich war. Der Fahrer stieg daraufhin aus und versuchte den Triebfahrzeugführer der herannahenden UBB auf die Situation aufmerksam zu machen. Dies gelang nicht, so dass die UBB mit ihrem Frontschild den Pkw leicht an der Vorderfront touchierte und dabei das Kennzeichenschild abriss. Die Höhe des Schadens an der UBB wurde noch nicht beziffert. Die Streckensperrung, die durch den Fahrdienstleiter der UBB gegen 23:35 erfolgte, wurde um 00:35 Uhr aufgehoben. Es kam weder zu Zugverspätungen noch zu Zugausfällen.

Der 59jährige wird sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechtfertigen müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Lars Petersen
Telefon: +49 38378 230-130
Handy: +491723118075
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

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