Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle endet mit Hauptverhandlungshaft für den Pkw-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 27. Juni 2026, gegen 15:30 Uhr, auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg stellte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn mehrere Straftaten fest. Für den Fahrer eines BMW endete die Kontrolle mit einer Hauptverhandlungshaft.

Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten den BMW im Bereich der Gemeinde Emstek. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person, wie sich später ermitteln ließ.

Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand für den von ihm geführten BMW kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz. Zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle befanden sich insgesamt fünf Personen im Fahrzeug.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Fahrzeugschlüssel des BMW sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen. Am Sonntag, 28. Juni 2026, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Hauptverhandlungshaft an.

Die Beamten leiteten gegen den Mann mehrere Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen der falschen Angaben seiner Personalien ein. Die Ermittlungen dauern an.

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