Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 212 in Brake +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 212 und 211 ist am Samstagmorgen, 27. Juni 2026, ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei Brake bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang sowie zur Funktionsfähigkeit der dortigen Lichtzeichenanlage.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 08:57 Uhr im Bereich der Kreuzung B 212 / B 211 in Höhe der Stadt Brake zu einem Teilausfall der Ampelanlage.

Ein 27-jähriger Mann aus Brake befuhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die bevorrechtigte Bundesstraße 212 in Fahrtrichtung Norden. Zeitgleich näherte sich eine 32-jährige Frau aus Ovelgönne mit einem Tesla auf der Bundesstraße 211 und beabsichtigte, die Kreuzung in Richtung Brake zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Funktionsfähigkeit der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

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