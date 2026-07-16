Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt, Haft abgewendet

Pomellen (ots)

Heute, kurz nach Mitternacht, wurde in Pomellen ein 32- jähriger bulgarischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war Beifahrer in einem in Polen zugelassenen PKW. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Kennzeichenmissbrauch. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1500,00 Euro sowie 84,50 Euro Verfahrenskosten. Damit konnte er eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise anschließend fortsetzen.

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