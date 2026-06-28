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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlender Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2026 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr konnten eine PKW-Fahrerin, sowie eine E-Scooter-Fahrerin im Stadtgebiet von 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, welche jeweils für ihr Fahrzeugt keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Den Damen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In dem Fall, in welchem der PKW geführt wurde, wurden die Kennzeichen entstempelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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