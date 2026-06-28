Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fehlender Versicherungsschutz
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 28.06.2026 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr konnten eine PKW-Fahrerin, sowie eine E-Scooter-Fahrerin im Stadtgebiet von 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, welche jeweils für ihr Fahrzeugt keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Den Damen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In dem Fall, in welchem der PKW geführt wurde, wurden die Kennzeichen entstempelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Roth, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell