Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Getreidefeldes

Pronsfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:16 Uhr, wurde die Polizei Prüm über einen Flächenbrand in der Gemarkung Pronsfeld an der L 12 in Richtung Brandscheid informiert. Auf dem Getreidefeld war zuvor ein Mähdrescher im Einsatz, der jedoch unbeschädigt blieb. Durch umfangreiche und schnell eingeleitete Lösch- sowie Grubberarbeiten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ca. 4,5ha Ackerland brannten ab. Andere Personen oder Gebäude wurden zu keiner Zeit gefährdet.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Vor Ort waren die Feuerwehren Prüm, Pronsfeld, Brandscheid, Bleialf, Schönecken, Pittenbach, Hollnich mit ca. 50 Kräften sowie die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Prüm im Einsatz.

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