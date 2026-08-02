PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Getreidefeldes

Pronsfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:16 Uhr, wurde die Polizei Prüm über einen Flächenbrand in der Gemarkung Pronsfeld an der L 12 in Richtung Brandscheid informiert. Auf dem Getreidefeld war zuvor ein Mähdrescher im Einsatz, der jedoch unbeschädigt blieb. Durch umfangreiche und schnell eingeleitete Lösch- sowie Grubberarbeiten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ca. 4,5ha Ackerland brannten ab. Andere Personen oder Gebäude wurden zu keiner Zeit gefährdet.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Vor Ort waren die Feuerwehren Prüm, Pronsfeld, Brandscheid, Bleialf, Schönecken, Pittenbach, Hollnich mit ca. 50 Kräften sowie die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Prüm im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 12:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B51 - Zeugen gesucht

    Stadtkyll - Schönfeld (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 09:18 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der dortigen Wildbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKWs. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Fahrzeuge, die aus Richtung Stadtkyll bzw. Olzheim kommend unterwegs waren, aus bislang ungeklärter Ursache seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand. An beiden ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:17

    POL-PDWIL: Heckenbrand

    Wittlich (ots) - Am 01.08.2026 gegen 14:10 Uhr kam es im Bereich der Berlinger Straße in Wittlich zu einem Heckenbrand. Der Brand griff auch auf die Hecke eines Nachbargrundstücks über. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 06:36

    POL-PDWIL: Feuerentwicklung in einem Mähdrescher

    Arenrath (ots) - Am 31.07.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich von Arenrath auf einer dort befindlichen Ackerfläche zu einer Feuerentwicklung in einem Mähdrescher. Vermutlich verursacht durch die Trockenheit, die aktuelle Witterung und die heiße Abluft im Mähdrescher entzündete sich etwas Stroh im Inneren des Mähdreschers. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren