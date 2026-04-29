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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0295--Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Autobahn 27 (A 27), Richtung Cuxhaven
Zeit: 	29.4.26, 11.40 Uhr

Mittwochmittag kam es auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11.40 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Überseestadt zu dem Unfall. Eine 56 Jahre alte Fahrerin hielt aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Golf auf einem dort gesperrten Ausfädelungstreifen hinter einem Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei an. Anschließend stieg ihr 29-jähriger Beifahrer aus dem Wagen und wurde dabei von einem nachfolgenden Sprinter im rechten Fahrstreifen erfasst. Der 29-Jährige musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Es besteht akute Lebensgefahr. Der 46 Jahre alte Sprinterfahrer und die 56-Jährige erlitten einen Schock. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autobahn wurde temporär voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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