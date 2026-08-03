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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung während Unfallaufnahme durch Krad - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Ein rücksichtsloser Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag, den 2. August 2026, einen Polizeieinsatz in Bitburg gefährdet und ist anschließend vor den Beamten geflüchtet. Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer nach einer Fahndung identifizieren und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 16:15 Uhr nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bitburg einen Verkehrsunfall in der Straße "Rautenberg" auf. Während der laufenden Unfallaufnahme passierte ein Motorradfahrer, aus Richtung Rittersdorf kommend, die Unfallstelle mit stark erhöhter Geschwindigkeit. Dabei fuhr er so dicht an einem Polizeibeamten vorbei, dass dieser konkret gefährdet wurde. Der Kradfahrer missachtete die klaren Haltezeichen der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Innenstadt.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Identität des Motorradfahrers ermittelt werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war das genutzte Motorrad weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vorfall im Rautenberg beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorradfahrers selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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