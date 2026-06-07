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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Mopeddiebstahl

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie das Lenkradschloss eines Mopeds zu öffnen und dieses zu entwenden. Dies misslang. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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