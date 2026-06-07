LPI-J: Versuchter Mopeddiebstahl
Weimar (ots)
Unbekannte Täter begaben sich in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie das Lenkradschloss eines Mopeds zu öffnen und dieses zu entwenden. Dies misslang. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.
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