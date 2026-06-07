LPI-J: Gartenlaubeneinbruch
Weimar (ots)
In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf ein Gartengrundstück im Gartenweg in Weimar. Dort drangen sie in eine Laube ein und durchwühlten den Innenbereich. Ein angrenzender Geräteraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und durchsucht. Insgesamt wurden Kleingeräte und Zigaretten im Wert von 100 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.
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