LPI-J: Drogen aufgefunden

Niederroßla (ots) - In Niederroßla kam es gestern gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin hat dort die Vorfahrt missachtet und ist mit einem Roller zusammengestoßen. Der Rollerfahrer und seine Beifahrerin stürzten durch den Zusammenstoß und verletzten sich beide leicht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zeugen, die zu dem Unfallhergang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich ...

mehr