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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen aufgefunden

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Beamten in der Bahnstraße in Weimar einen Radfahrer. Dieser führte eine nicht geringe Menge Methamphetamin mit sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig festgenommen und nach Haftvorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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