LPI-J: Drogen aufgefunden
Weimar (ots)
In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Beamten in der Bahnstraße in Weimar einen Radfahrer. Dieser führte eine nicht geringe Menge Methamphetamin mit sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig festgenommen und nach Haftvorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
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