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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und Stromausfall in Pelm

Pelm (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, um kurz nach 12:00 Uhr kam auf der Straße "Im Studentenring" in Pelm zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines LKW befuhr nach der Belieferung einer nahegelegenen Baustelle den Studentenring in Fahrtrichtung Kirchweiler Straße (L 27). Während der Belieferung hatte er den Ladekran seines Fahrzeugs vollständig ausgefahren, um das geladene Lavagestein abzukippen. Nach Abschluss der Arbeiten vergaß der Fahrer, den Kran wieder einzufahren und setzte seine Fahrt fort. Im Studentenring blieb der ausgefahrene Ladekran an einer Stromoberleitung hängen und riss diese ab. Hierdurch wurden an zwei Wohnhäusern die Dachhalterungen der Stromleitungen, sowie die Dächer selbst teilweise erheblich beschädigt. An einem der Häuser wurde zusätzlich der Schornstein beschädigt. Darüber hinaus wurde dort ein unter Spannung stehendes Stromkabel aus der Verankerung gerissen und gegen eine Balkontür geschleudert, wodurch deren Glasscheibe vollständig zerstört wurde. Glücklicherweise befand sich zum Unfallzeitpunkt niemand im betroffenen Gebäude. Zudem wurde ein hölzerner Strommast in der Nähe der Unfallstelle umgerissen. Am Lkw entstand ersten Ermittlungen nach zu Urteilen lediglich geringfügiger Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reparaturmaßnahmen mussten die Straßen "Studentenring" und "Geeser Weg" zeitweise vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch den Unfall kam es zu einem Stromausfall. Nach Angaben des Energieversorgers sind derzeit acht Haushalte betroffen. Die Wiederherstellung der Stromversorgung wird voraussichtlich bis etwa 20:00 Uhr andauern. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein (außerhalb der Bürozeiten Polizeiinspektion
Daun)
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon: 06561 95260
Email: pwgerolstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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