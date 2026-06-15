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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (566) 76-jähriger Murat A. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Mittwoch (03.06.2026) wird der 76-jährige Murat A. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste verließ am Mittwoch (03.06.2026) gegen 13:00 Uhr seine Wohnung in der Fuggerstraße und kehrte seitdem nicht zurück. Seine Angehörigen konnten keinen Kontakt zu ihm herstellen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise deuten darauf hin, dass sich Murat A. möglicherweise im südeuropäischen Ausland aufhält.

Ein Lichtbild sowie eine Personenbeschreibung können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/104238/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Murat A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 76-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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