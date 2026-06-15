Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (566) 76-jähriger Murat A. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Mittwoch (03.06.2026) wird der 76-jährige Murat A. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste verließ am Mittwoch (03.06.2026) gegen 13:00 Uhr seine Wohnung in der Fuggerstraße und kehrte seitdem nicht zurück. Seine Angehörigen konnten keinen Kontakt zu ihm herstellen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise deuten darauf hin, dass sich Murat A. möglicherweise im südeuropäischen Ausland aufhält.

Ein Lichtbild sowie eine Personenbeschreibung können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/104238/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Murat A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 76-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell