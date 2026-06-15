Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (565) Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien ermittelt
Zirndorf (ots)
Am Samstagabend (13.06.2026) beobachtete eine Zeugin in Puschendorf (Lkrs. Fürth) zwei Jugendliche, die mutmaßlich mehrere Gebäude und Gegenstände mit Graffiti besprüht hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.
Gegen 23:40 Uhr wurde die Zeugin in der Dorfstraße auf frische Schmierereien an einem Gebäude aufmerksam. Zeitgleich beobachtete sie zwei Jugendliche mit Farbanhaftungen an den Händen, die sich vom Tatort entfernten. Einen 14-Jährigen hielt sie bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Sein 13-jähriger Begleiter kehrte wenig später zum Tatort zurück.
Im Rahmen einer Nachschau im Nahbereich stellten die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf rund 15 weitere Graffiti fest. Betroffen waren unter anderem Steinmauern, Stromkästen und Einkaufswagenboxen.
Die Beamten stellten mitgeführte Spraydosen sicher. Gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Der 13-jährige Begleiter ist strafunmündig.
Erstellt durch: Michael Sebald
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