PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (562) Mann biss Polizeibeamten in den Finger

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (13.06.2026) biss ein Mann im Nürnberger Stadtteil St. Johannis einen Polizeibeamten in den Finger. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls lieferten die Beamten den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Da gegen den 24-jährigen deutschen Staatsbürger ein Haftbefehl wegen eines Deliktes nach dem Betäubungsmittelgesetz bestand, suchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Wohnadresse des Mannes im Stadtteil St. Johannis auf. Dort trafen sie den 24-Jährigen an und eröffneten den Haftbefehl.

Daraufhin reagierte der 24-Jährige sprunghaft aggressiv, beleidigte die Beamten und spuckte sie an. Bei der anschließenden Fesselung biss der 24-Jährige einen Beamten derart heftig in einen Finger, dass dieser später in einem Krankenhaus versorgt werden musste und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss sich zudem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 14:34

    POL-MFR: (561) Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Widerruf des Zeugenaufrufs

    Büchenbach / Roth (ots) - Wie am Donnerstag (11.06.2026) mit Meldung 558 berichtet, sprach ein bislang unbekannter Mann zwei Mädchen auf dem Radweg zwischen Büchenbach (Lkrs. Roth) und Kühedorf aus einem Pkw heraus an. Der Mann meldete sich nun bei der Polizei. Hinweise auf ein mögliches strafbares Handeln ergaben sich nicht. Gegen 18:30 Uhr waren die beiden ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:57

    POL-MFR: (560) Kfz-Anhänger in Fürth entwendet - Zeugen gesucht

    Fürth (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag (09.06.2026) und Donnerstagmorgen (11.06.2026) entwendeten Unbekannte einen Kfz-Anhänger im Fürther Stadtteil Oberfürberg. Die Polizeiinspektion Fürth bittet um Zeugenhinweise. Der Geschädigte hatte den Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-Z4086 am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Heilstättenstraße nahe der Graf-Stauffenberg-Brücke abgestellt. ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 11:35

    POL-MFR: (559) Raub einer Goldkette - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) raubte ein bislang unbekannter Täter einem 25-Jährigen in der Nürnberger Südstadt eine goldene Halskette. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 15:30 Uhr war ein 25-jähriger Mann zu Fuß in der Straße Hinterm Bahnhof unterwegs. Dort sprach ihn ein Unbekannter aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus an. Im weiteren Verlauf legte dieser seinen Arm um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren