Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (562) Mann biss Polizeibeamten in den Finger

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (13.06.2026) biss ein Mann im Nürnberger Stadtteil St. Johannis einen Polizeibeamten in den Finger. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls lieferten die Beamten den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Da gegen den 24-jährigen deutschen Staatsbürger ein Haftbefehl wegen eines Deliktes nach dem Betäubungsmittelgesetz bestand, suchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Wohnadresse des Mannes im Stadtteil St. Johannis auf. Dort trafen sie den 24-Jährigen an und eröffneten den Haftbefehl.

Daraufhin reagierte der 24-Jährige sprunghaft aggressiv, beleidigte die Beamten und spuckte sie an. Bei der anschließenden Fesselung biss der 24-Jährige einen Beamten derart heftig in einen Finger, dass dieser später in einem Krankenhaus versorgt werden musste und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss sich zudem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

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