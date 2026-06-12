Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (560) Kfz-Anhänger in Fürth entwendet - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (09.06.2026) und Donnerstagmorgen (11.06.2026) entwendeten Unbekannte einen Kfz-Anhänger im Fürther Stadtteil Oberfürberg. Die Polizeiinspektion Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte hatte den Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-Z4086 am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Heilstättenstraße nahe der Graf-Stauffenberg-Brücke abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 08:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass der Anhänger zwischenzeitlich entwendet worden war.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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