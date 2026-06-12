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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (559) Raub einer Goldkette - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) raubte ein bislang unbekannter Täter einem 25-Jährigen in der Nürnberger Südstadt eine goldene Halskette. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr war ein 25-jähriger Mann zu Fuß in der Straße Hinterm Bahnhof unterwegs. Dort sprach ihn ein Unbekannter aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus an. Im weiteren Verlauf legte dieser seinen Arm um den 25-Jährigen und schlug ihm unvermittelt in den Bauch. Anschließend ließ er von ihm ab und flüchtete gemeinsam mit seinen beiden Begleitern in unbekannte Richtung.

Kurz darauf stellte der 25-Jährige fest, dass ihm während des Übergriffs seine goldene Halskette geraubt worden war.

Die alarmierte Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndete mit zahlreichen Streifenbesatzungen im Nahbereich des Tatortes. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ergebnislos.

Der 25-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, lockige schwarze Haare und Kinnbart. Er trug eine schwarze Jacke, ein rotes T-Shirt sowie eine dunkle Hose und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Zu den beiden Begleitern liegen keine Personenbeschreibungen vor.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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