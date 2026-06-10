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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (556) Einbruch in Firmengebäude - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (08.06.2026) und Dienstagmorgen (09.06.2026) in ein Firmengebäude im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Montag (08.06.2026), 17:30 Uhr, und Dienstag (09.06.2026), 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmenanwesen in der Sigmundstraße im Bereich der Franz-Hoffmann-Straße. Hierzu hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Im Anschluss drangen die Täter in weitere Bereiche des Gebäudes vor und versuchten unter Einsatz verschiedener Werkzeuge, einen angrenzenden Raum zu öffnen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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