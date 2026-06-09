Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (554) Jugendliche beraubt - Zeugenaufruf

Cadolzburg (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) beraubten zwei Unbekannte zwei Jugendliche in Cadolzburg (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei 15-jährige Jugendliche (deutsche Staatsangehörige) befanden sich am Freitagabend auf der Kirchweih in Cadolzburg und liefen gegen 21:15 über die Bauhof- und Kraftsteinstraße in Richtung Rathaus. Auf Höhe der Kraftsteinstraße 23 sprachen zwei unbekannte Männer die beiden Jugendlichen an, schlugen einen der Jungen und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem sie das Geld erhielten und eine mehrköpfige Personengruppe (vier Frauen und zwei Männer - einer der Männer war gut 190 cm groß) den 15-Jährigen zuhilfe kam, flüchteten die beiden Männer unerkannt. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Circa 185 cm, 18 - 19 Jahre alt, südländisches/arabisches Aussehen, schlanke Figur, schwarze kurze Haare, "Schnauzer" und "Ziegenbart", schwarze Sweatshirtjacke und vermutlich schwarze Hose.

Täter 2:

Circa 185 cm, 18 - 19 Jahre alt, muskulöse Statur, südländisches / arabisches Aussehen, schwarze Haare, "Schnauzer" und "Ziegenbart", schwarze Hose, roter Hoodie.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Ebenso wird die Personengruppe, welche den Jugendlichen zuhilfe kam, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell