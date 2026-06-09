PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (554) Jugendliche beraubt - Zeugenaufruf

Cadolzburg (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) beraubten zwei Unbekannte zwei Jugendliche in Cadolzburg (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei 15-jährige Jugendliche (deutsche Staatsangehörige) befanden sich am Freitagabend auf der Kirchweih in Cadolzburg und liefen gegen 21:15 über die Bauhof- und Kraftsteinstraße in Richtung Rathaus. Auf Höhe der Kraftsteinstraße 23 sprachen zwei unbekannte Männer die beiden Jugendlichen an, schlugen einen der Jungen und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem sie das Geld erhielten und eine mehrköpfige Personengruppe (vier Frauen und zwei Männer - einer der Männer war gut 190 cm groß) den 15-Jährigen zuhilfe kam, flüchteten die beiden Männer unerkannt. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Circa 185 cm, 18 - 19 Jahre alt, südländisches/arabisches Aussehen, schlanke Figur, schwarze kurze Haare, "Schnauzer" und "Ziegenbart", schwarze Sweatshirtjacke und vermutlich schwarze Hose.

Täter 2:

Circa 185 cm, 18 - 19 Jahre alt, muskulöse Statur, südländisches / arabisches Aussehen, schwarze Haare, "Schnauzer" und "Ziegenbart", schwarze Hose, roter Hoodie.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Ebenso wird die Personengruppe, welche den Jugendlichen zuhilfe kam, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 13:26

    POL-MFR: (553) Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (07.06.2026) auf Montag (08.06.2026) entwendeten Unbekannte einen SUV der Marke Toyota im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Eigentümer des schwarzen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen N-SJ 8775 parkte gegen 19:00 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Hermannstädter Straße / Ecke Valznerweiherstraße. Als er am Montagmorgen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 21:28

    POL-MFR: (552) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 08.06.2026

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (08.06.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei stellte ein weitgehend störungsfreies Versammlungsgeschehen fest. An der Lorenzkirche führten bis zu 60 Personen ab 18:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Die Regierung ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:46

    POL-MFR: (551) Einbruch in Wohnhaus in Schwaig b. Nürnberg - Zeugen gesucht

    Schwaig b.Nürnberg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmorgen (04.06.2026) und Sonntagabend (07.06.2026) in ein Haus in Schwaig ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.06.2026), 08:00 Uhr, und Sonntag (07.06.2026), 21:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren