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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (555) Brand in Weisendorf - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Herzogenaurach (ots)

In Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) musste ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Montag (08.06.2026) den Brand von zahlreichen Heu- und Strohballen bekämpfen. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 08:30 Uhr war der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand auf einem landwirtschaftlich genutzten Gelände am Auweg zwischen den Weisendorfer Ortsteilen Kairlindach und Oberlindach gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten feststellen, dass zahlreiche Heu- und Strohballen, die in der Nähe einer Biogasanlage gelagert waren, brannten.

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren sowie des Technischen Hilfswerks (THW) waren bis in die Abendstunden im Einsatz, um den Brand der insgesamt 260 Heu- und Strohballen vollständig ablöschen zu können. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Brandermittler der Kriminalpolizei Erlangen nahmen den Brandort am Dienstag (09.06.2026) in Augenschein. Die Beamten gehen derzeit von einer Brandstiftung aus und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich des Weisendorfer Auwegs Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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