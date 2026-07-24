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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Personen- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 23.07.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Personen- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlich durch. Es wurde eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen kontrolliert. Dabei wurden mehrere Präventivmaßnahmen getroffen und verschiedenen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 18:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten, ein Fahrzeug im Bereich der Schlossstraße. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden und es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss dieser stand. Er konnte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es wurde eine Blutprobe entnommen und seine Wohnung wurde nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. In den Abendstunden konnte außerdem eine männliche Person kontrolliert werden, die des Diebstahls vom Vortag verdächtigt wird. Nach Überprüfung der Person und einem Abgleich mit Beweisbildern, konnte die Person als Täter identifiziert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
SB: POK B. Lilienthal
Telefon: 06571-9260
E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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