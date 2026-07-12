Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Der 60-jährige Nümbrechter war gegen 15:30 Uhr mit seiner BMW auf der Kaiserstraße in Richtung des Kreisverkehrs Kaiserstraße/Morsbacher Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kaiserstraße/Boxberg fuhr er rechts an einem wartenden Auto vorbei und stieß anschließend mit dem Seat einer 38-jährigen Waldbrölerin zusammen, die auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte fuhr und an der Einmündung nach links auf die Straße "Boxberg" abbog. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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