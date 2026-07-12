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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Der 60-jährige Nümbrechter war gegen 15:30 Uhr mit seiner BMW auf der Kaiserstraße in Richtung des Kreisverkehrs Kaiserstraße/Morsbacher Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kaiserstraße/Boxberg fuhr er rechts an einem wartenden Auto vorbei und stieß anschließend mit dem Seat einer 38-jährigen Waldbrölerin zusammen, die auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte fuhr und an der Einmündung nach links auf die Straße "Boxberg" abbog. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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