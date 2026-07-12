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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto landet auf dem Dach

POL-GM: Auto landet auf dem Dach
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Gummersbach (ots)

Am Freitagnachmittag (10. Juli) war ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Nochener Straße (L98) von Nochen in Richtung Apfelbaum unterwegs. Gegen 16:45 Uhr kam er im Verlauf einer Rechtskurve von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 25-Jährige aus Reichshof kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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