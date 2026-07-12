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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kölner Straße in Engelskirchen-Osberghausen hat sich am Sonntagmorgen (12.07.2026) ein 31-jähriger Berliner lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er war gegen 05:10 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs. Hierbei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und kollidierte anschließend mit zwei Bäumen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Er wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben den Rettungskräften und der Feuerwehr wurde auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. Die Sperrung der Unfallstelle dauert derzeit noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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