Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert Unfall gebaut

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Lindlar (ots)

Am Freitag (10. Juli) gegen 00:30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger aus Bergisch Gladbach in seinem Auto auf der Kölner Straße in Richtung Königsberger Straße. Auf Höhe der Aral-Tankstelle kollidierte er mit am Fahrbahnrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen fest. Zudem schwankte er und hatte eine verwaschene Aussprache. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die 32 Jahre alte Beifahrerin des 36-Jährigen zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

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