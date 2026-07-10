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POL-GM: Alkoholisiert Unfall gebaut

POL-GM: Alkoholisiert Unfall gebaut
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Lindlar (ots)

Am Freitag (10. Juli) gegen 00:30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger aus Bergisch Gladbach in seinem Auto auf der Kölner Straße in Richtung Königsberger Straße. Auf Höhe der Aral-Tankstelle kollidierte er mit am Fahrbahnrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen fest. Zudem schwankte er und hatte eine verwaschene Aussprache. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die 32 Jahre alte Beifahrerin des 36-Jährigen zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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